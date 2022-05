കാറ്റും മഴയും: ഡൽഹിയിൽ 140 വിമാനങ്ങൾ വൈകി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ പെയ്ത മഴയിലും വീശിയടിച്ച കാറ്റിലും ‍ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ സർവീസ് അവതാളത്തിലായി. മോശം കാലാവസ്ഥ മൂലം ‍ഡൽഹിയിൽ ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന 19 വിമാനങ്ങൾ ജയ്പുർ, ലക്നൗ, ഇൻഡ‍ോർ, അമൃത‍്സർ, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കു തിരിച്ചുവിട്ടു. ഡൽഹിയിൽനിന്നുള്ള 140 വിമാനങ്ങൾ പുറപ്പെടാൻ മണിക്കൂറുകൾ വൈകി. നൂറുകണക്കിനു യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങി.



ഇന്നലെ വൈകിട്ടും കാറ്റ് ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന പ്രവചനം മൂലം ഈ സമയത്ത് ഇറങ്ങേണ്ട ഏതാനും വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി.

