മോദിയുമായി മുഖാമുഖം ഒഴിവാക്കി ചന്ദ്രശേഖർ റാവു

ഹൈദരാബാദ് ∙ പ്രധാനമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് സന്ദർശനത്തിനെത്തിയപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥലംവിട്ടു! തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച വീണ്ടും ഒഴിവാക്കിയത്. മോദി ഹൈദരാബാദിലെത്തുന്നതിനു മണിക്കൂറുകൾക്കു മുൻപ് റാവു ബെംഗളൂരുവിലേക്കു പോയി.

ഫെബ്രുവരിയിൽ മോദി എത്തിയപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പോയില്ല. അന്ന് സുഖമില്ലെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് 20–ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്കാണു മോദി എത്തിയത്. ബിജെപി നേതാക്കളുമായും ചർച്ച നടത്തി.

‘കുടുംബം നടത്തുന്ന പാർട്ടികൾ’ രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാണെന്നു മോദി പറഞ്ഞു. ബെംഗളൂരുവിൽ ജനതാദൾ (എസ്) നേതാവ് എച്ച്.ഡി. ദേവെഗൗഡയുമായി ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ചർച്ച നടത്തി.

English Summary: PM Narendra Modi in Hyderabad, CM K Chandrasekhar Rao flies out to skirt meet for 2nd time