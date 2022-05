ലഹരിക്കേസിൽ ആര്യൻ ഖാൻ പ്രതിയല്ല; കുറ്റം ആരോപിച്ച് ജയിലിലടച്ചത് മൂന്നാഴ്ച

മുംബൈ∙ നടൻ ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാൻ (23) രാജ്യാന്തര ലഹരി മാഫിയയുടെ കണ്ണിയാണെന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) തിരുത്തി; കപ്പലിലെ ലഹരിവിരുന്നു കേസിൽ ആര്യനെ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. അറസ്റ്റിലായ 20 പേരിൽ 6 പേർക്കെതിരെ തെളിവ് ഇല്ലെന്നും അതിനാലാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതെന്നും അന്വേഷണസംഘം പ്രത്യേക കോടതിയിൽ സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ, ആര്യന്റെ സുഹൃത്ത് അർബാസ് മെർച്ചന്റ് ഉൾപ്പെടെ 14 പേരെ പ്രതികളാക്കിയാണ് കുറ്റപത്രം. കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ‘ചില ക്രമക്കേടുകൾ’ സംഭവിച്ചെന്നു സമ്മതിച്ച എൻസിബി ഡയറ്കടർ ജനറൽ എസ്.എൻ.പ്രധാൻ, അതിനിടയാക്കിയവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.

മുംബൈ എൻസിബി മേധാവി സമീർ വാങ്കഡെ ആര്യനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയതാണെന്നും കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ഷാറുഖിനോട് 25 കോടി രൂപ ചോദിച്ചെന്നുമുള്ള ആരോപണങ്ങളും വിവാദങ്ങളും രൂക്ഷമായതോടെ വാങ്കഡെയെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ്, ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ സഞ്ജയ് കുമാർ സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡൽഹി സംഘം കേസ് ഏറ്റെടുത്തത്. മുംബൈ എൻസിബി ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിനാൽ മൂന്നാഴ്ചത്തെ ജയിൽ വാസത്തിനൊടുവിലാണ് ആര്യനു ജാമ്യം ലഭിച്ചത്.

2021 ഒക്ടോബർ 2ന് ഗോവയിലേക്കുള്ള ആഡംബര കപ്പലിലാണു വാങ്കഡെയും സംഘവും റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. അർബാസ് മെർച്ചന്റിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് 5 ഗ്രാം ചരസ് പിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആര്യൻ, മോഡൽ മൂൺ മൂൺ ധമേച്ഛ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആര്യന്റെ പക്കൽ ലഹരി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും വാട്സാപ് ചാറ്റുകളിൽ ഇത്തരം ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചു വിവരമുണ്ടെന്നും വിദേശ മാഫിയയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും മുംബൈ എൻസിബി ആരോപിച്ചു. ഷാറുഖിന്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുകയും നടിമാരെ അടക്കം ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

കേന്ദ്രം – മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയപ്പോര്

കേന്ദ്രസർക്കാരും ബിജെപിയും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് എതിരാളികൾക്കെതിരെ കേസ് കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയാണെന്നാരോപിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാവികാസ് അഘാഡി (എൻസിപി – ശിവസേന – കോൺഗ്രസ്) സർക്കാർ രംഗത്ത് എത്തിയതോടെ ആര്യൻ കേസ് കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന പോര് ആയി മാറിയിരുന്നു. സമീർ വാങ്കഡെയ്ക്ക് ബാർ ഹോട്ടൽ ലൈസൻസ് ഉണ്ടെന്നും വ്യാജരേഖയിലൂടെയാണു ജോലി സംവരണം നേടിയതെന്നും ഷാറൂഖിൽ നിന്നു പണം തട്ടാനാണ് അറസ്റ്റെന്നുമുള്ള രൂക്ഷ ആരോപണങ്ങളുമായി എൻസിപി മന്ത്രി നവാബ് മാലിക് രംഗത്തെത്തി.

അതേസമയം, ആര്യൻ കേസിനു പിന്നാലെ, മാലിക്കിനെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കള്ളപ്പണക്കേസെടുത്തു. മാർച്ച് ആദ്യം അറസ്റ്റിലായ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജയിലിലാണ്. സത്യം പറഞ്ഞതിനാണു മാലിക്കിനെ കേസിൽ കുടുക്കിയതെന്ന് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായതായി എൻസിപി പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Aryan Khan, 5 Others Cleared In Drugs Case, Excluded From Charge-Sheet