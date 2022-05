ന്യൂഡൽഹി ∙ വളർത്തു നായയോടൊപ്പം സവാരിക്ക് ത്യാഗരാജ സ്റ്റേഡിയം അടച്ചിട്ട ഐഎഎസ് ദമ്പതിമാരെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സ്ഥലംമാറ്റി.



ഡൽഹി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സഞ്ജയ് കിഡ്‍വറിനെ ലഡാക്കിലേക്കും ഭാര്യ റിങ്കു ദുഗ്ഗയെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലേക്കും സ്ഥലം മാറ്റിയത്.

ഐഎഎസ് ദമ്പതിമാർക്ക് വളർത്തു നായയുമായി സവാരി നടത്താൻ ത്യാഗരാജ സ്റ്റേഡിയം വൈകിട്ടു നേരത്തേ അടയ്ക്കുന്നതിനാൽ കായികതാരങ്ങളുടെ പരിശീലനം മുടങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്നാണ് നടപടി.

English Summary: Athletes' training disrupted so IAS officer can walk his dog at Delhi's Thyagraj Stadium; govt. reacts