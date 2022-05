അനധികൃത സ്വത്ത്: ചൗട്ടാലയ്ക്ക് 4 വർഷം തടവും അരക്കോടി പിഴയും

ന്യൂഡൽഹി ∙ വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്തു സമ്പാദിച്ച കേസിൽ ഹരിയാന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഓം പ്രകാശ് ചൗട്ടാലയ്ക്കു 4 വർഷം തടവും 50 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ചൗട്ടാല (87) കുറ്റക്കാരനാണെന്നു ഡൽഹി റോസ് അവന്യു കോടതി നേരത്തേ കണ്ടെ‌ത്തിയിരുന്നു. വാർധക്യ രോഗങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തു കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ വിധിക്കണമെന്നു ചൗട്ടാല അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. തടവു ശിക്ഷയ്ക്കും പിഴയ്ക്കും പുറമേ ഹരിയാനയിലെ ഹെയ്‍‌ലി റോഡ്, പഞ്ച്കുള, ഗുരുഗ്രാം, അസോള എന്നിവിടങ്ങളിലെ 4 ഭൂസ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

അനധികൃത സ്വത്തു സമ്പാദന കേസിൽ 2005 ലാണു ചൗട്ടാലയ്‌ക്കെതിരെ സിബിഐ കേസെടുത്തത്. 2010 മാർച്ച് 26ന് കുറ്റപത്രം നൽകി. 1993 നും 2006 നും ഇടയിൽ 6.09 കോടി രൂപയോളം അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ചു എന്നാണു കേസ്. 2021 ൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിനു ഡൽഹി കോടതി കുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നു. അധ്യാപക റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് അഴിമതിക്കേസിൽ ചൗട്ടാലയും മകൻ അജയും 10 വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ശേഷം 2021 ലാണ് മോചിതരായത്.

English Summary: Om Prakash Chautala gets 4 years in jail in disproportionate assets case