പനജി ∙ പണം നൽകിയും രോഗസൗഖ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്തും ആളുകളെ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്കു മാറാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച കുറ്റത്തിന് പാസ്റ്റർ ഡൊമിനിക് ഡിസൂസ, ഭാര്യ ജോവാൻ എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഉത്തര ഗോവയിലെ സാലിഗാവ് ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇവർക്കെതിരെ ലഭിച്ച 2 പരാതികളിലാണ് അറസ്റ്റെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിദ്വേഷം വളർത്തുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രവർത്തനമെന്ന് പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Pastor, his wife held on charge of luring people to convert to Christianity