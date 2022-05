ജമുയിയുടെ കനകകാന്തി കവരാൻ മണ്ണ് മാന്തും

പട്ന ∙ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ നിക്ഷേപമുള്ള ജമുയി ജില്ലയിൽ സ്വർണ പര്യവേക്ഷണം നടത്താൻ ബിഹാർ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിഗമനമനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ സ്വർണ നിക്ഷേപത്തിൽ 44% ജമുയി ജില്ലയിലാണ്. പര്യവേക്ഷണത്തിന് ധാരണാപത്രമുണ്ടാക്കുന്നതിനായി ബിഹാർ ഖനി വകുപ്പ് ദേശീയ ധാതുവികസന കോർപറേഷനുമായി (എൻഎംഡിസി) ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. ജമുയി ജില്ലയിലെ സോനോ, കർമാതിയ, ജഝ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വൻ തോതിൽ സ്വർണ നിക്ഷേപമുള്ളത്.



English Summary: Bihar to allow exploration of India’s ‘largest’ gold reserve in Jamui