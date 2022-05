ഒരു മോഡൽ കൂടി ജീവനൊടുക്കി; കൊൽക്കത്തയിൽ നാലാമത്തെ ആത്മഹത്യ

കൊൽക്കത്ത ∙ നഗരത്തിലെ ഫാഷൻ ലോകത്ത് നടുക്കം സൃഷ്ടിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ നാലാമതൊരു മോഡൽ കൂടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. മോഡലും മേക്കപ് ആർട്ടിസ്റ്റുമായ സരസ്വതി ദാസ് (18) ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജീവനൊടുക്കിയത്. അറിയപ്പെടുന്ന മോഡലുകളായ മഞ്ജുഷ നിയോഗി, സുഹൃത്ത് ബിദിഷ മജുംദാർ, പ്രമുഖ ടിവി താരം പല്ലബി ദേവ് എന്നിവരാണ് ഈയിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഈ മരണങ്ങൾക്കു പരസ്പരബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കുട്ടിക്കാലത്ത് പിതാവ് ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ സരസ്വതിയെ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്താണ് മാതാവ് വളർത്തിയത്. ബേദിയാഡംഗയിലെ വീട്ടിലാണ് തൂങ്ങിമരിച്ചത്. മഞ്ജുഷയെ (26) കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അതിനു 2 ദിവസം മുൻപാണ് ബിദിഷ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. സുഹൃത്തിന്റെ മരണത്തിൽ മഞ്ജുഷ ദുഃഖിതയായിരുന്നുവെന്നാണു മാതാവ് പറഞ്ഞത്. പല്ലവി ദേവിനെ ഈ മാസം 15ന് ഫ്ലാറ്റിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)

