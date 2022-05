സീറ്റ് വിശ്വസ്തർക്കു മാത്രം; വിമതനീക്കം ഇനിയെന്ത്?

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭാവി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ 50% സീറ്റുകൾ 50 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന ചിന്തൻ ശിബിരത്തിലെ തീരുമാനം രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ പാലിക്കാതെ കോൺഗ്രസ്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച 10 സ്ഥാനാർഥികളിൽ 50 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ 2 പേർ മാത്രം – രഞ്ജീത് രഞ്ജൻ (48), ഇമ്രാൻ പ്രതാപ്ഗഡി (34). അതേസമയം, ഓഗസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെയാണു ശിബിര തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക എന്നാണു കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട്.

ഗാന്ധി കുടുംബത്തോടുള്ള വിധേയത്വവും സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ സോണിയ ഗാന്ധി കണക്കിലെടുത്തതോടെ, സീറ്റ് മോഹിച്ചിരുന്ന ഗുലാം നബി ആസാദും ആനന്ദ് ശർമയും പുറത്തായി. ജി 23 വിമത സംഘത്തിലുൾപ്പെട്ട മുകുൾ വാസ്നിക്, വിവേക് തൻഖ എന്നിവർക്കു സീറ്റ് നൽകിയെങ്കിലും ഇരുവരും ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത വലയത്തിലുള്ളവരാണ്. പാർട്ടിയിൽ നിർണായക ചുമതലകൾ സോണിയ വിശ്വസിച്ചേൽപിക്കുന്ന നേതാക്കളിലൊരാളുമാണു വാസ്നിക്. സീറ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നേതൃത്വത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് പുറത്തുകാട്ടാതിരുന്ന ആസാദിന്റെയും ആനന്ദ് ശർമയുടെയും ഇനിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ക്യാംപ് ഉറ്റുനോക്കുന്നു. നേതൃത്വത്തെ വിമർശിച്ച് ഇരുവരും രംഗത്തുവരികയോ കപിൽ സിബലിനെ പോലെ പാർട്ടി വിടുകയോ ചെയ്തേക്കുമെന്ന സംസാരം കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ സജീവമായിട്ടുണ്ട്.

കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലുള്ള രാജസ്ഥാൻ, ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ 5 സീറ്റുകളിലും ഇരുസംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെയാണു സ്ഥാനാർഥികളാക്കിയത്. ഇതിനെതിരെ സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ അശോക് ഗെലോട്ട് (രാജസ്ഥാൻ), ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ (ഛത്തീസ്ഗഡ്) എന്നിവരുടെ പിന്തുണ ഹൈക്കമാൻഡ് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനിടെ, സീറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന നടി നഗ്‌മ, ദേശീയ വക്താവ് പവൻ ഖേര എന്നിവർ അമർഷം പരസ്യമാക്കി. 2004 ൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നപ്പോൾ തന്നെ രാജ്യസഭാംഗമാക്കാമെന്നു സോണിയ ഉറപ്പ് നൽകിയതാണെന്നും 18 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പാർട്ടി അതിനുള്ള അവസരം കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സ്ഥാനാർഥി ഇമ്രാൻ പ്രതാപ്ഗഡിയെ അപേക്ഷിച്ച് തന്റെ കുറവ് എന്താണെന്നും നഗ്‌മ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

കോൺഗ്രസിനെ തള്ളി ജാർഖണ്ഡിൽ ജെഎംഎം

സഖ്യകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി ജാർഖണ്ഡിൽ രാജ്യസഭയിലേക്ക് ജെഎംഎം സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജെഎംഎം മഹിളാ വിഭാഗം അധ്യക്ഷ മഹുവ മാജിയാണു സ്ഥാനാർഥി. കോൺഗ്രസ്, ജെഎംഎം സഖ്യം പൊതുസ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്തുമെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോണിയ ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത്തവണ സീറ്റ് തങ്ങൾക്കവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ വാദം. ജെഎംഎം സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ, സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം സോണിയയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സീറ്റിനെച്ചൊല്ലി വരുംദിവസങ്ങളിൽ സഖ്യത്തിൽ പോരു മുറുകിയേക്കും.

