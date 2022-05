ആധാർ പകർപ്പ് നൽകരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്; പിന്നെ പിൻവലിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ദുരുപയോഗ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആധാർ പകർപ്പ് നൽകരുതെന്ന ബെംഗളൂരു ആധാർ അതോറിറ്റി (യുഐഡിഎഐ) ഓഫിസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പു കേന്ദ്രസർക്കാർ മൂന്നാം ദിവസം പിൻവലിച്ചു. തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു നടപടി. ഫോട്ടോഷോപ് ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമമായി ആധാർ കാർഡ് നിർമിച്ചു ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പെന്നു കേന്ദ്ര ഐടി മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു.

ആധാർ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും പകർപ്പു നൽകുന്നതിലും സാധാരണ നിലയിലുള്ള ജാഗ്രത മതിയെന്നും ഉടമയുടെ സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതലുകളുമുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വിശദീകരിക്കുന്നു. അതേസമയം, ബെംഗളൂരു ഓഫിസ് ഇറക്കിയ വാർത്തക്കുറിപ്പിലെ ഉള്ളടക്കം കേന്ദ്രം തള്ളിയിട്ടില്ല.

ആധാർ പകർപ്പ് നൽകരുതെന്ന ബെംഗളൂരു ഓഫിസിന്റെ വാർത്തക്കുറിപ്പു വന്നതോടെ ഇത്രയും കാലം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നൽകിയ ആധാർ പകർപ്പുകളുടെ അവസ്ഥയെന്താകുമെന്ന് ആശങ്ക ഉയർന്നിരുന്നു.

റദ്ദാക്കിയ വാർത്തക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞത്

∙ ആധാർ പകർപ്പ് ഒരു സ്ഥാപനവുമായും പങ്കുവയ്ക്കരുത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 4 അക്കം മാത്രം കാണിക്കുന്ന മാസ്ക്ഡ് ആധാർ ഉപയോഗിക്കുക.

∙ ഇന്റർനെറ്റ് കഫെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതു ഇടങ്ങളിലെ കംപ്യൂട്ടറുകളിൽനിന്ന് ആധാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അഥവാ ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക.

∙ യുഐഡിഎഐ യൂസർ ലൈസൻസ് നൽകിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു മാത്രമേ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ആധാർ സ്വീകരിക്കാനാകൂ. ഹോട്ടലുകൾ, സിനിമാശാലകൾ അടക്കമുള്ള ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ ആധാർ ശേഖരിക്കുന്നത് 2016ലെ ആധാർ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണ്. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫോട്ടോകോപ്പി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ യുഐഡിഎഐ ലൈസൻസ് ഉണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കുക.

മാസ്ക്ഡ് ആധാർ‌

12 അക്ക ആധാർ നമ്പറിൽ അവസാന 4 അക്കങ്ങൾ മാത്രം കാണാവുന്ന ആധാർ പകർപ്പാണ് മാസ്ക്ഡ് ആധാർ. ആധാർ നമ്പർ പൂ‍ർണമായും ആവശ്യമല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതു നൽകാം.

എങ്ങനെ ?

∙ myaadhaar.uidai.gov.in എന്ന സൈറ്റ് തുറന്ന് ആധാർ നമ്പർ നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ഫോണിലെത്തുന്ന ഒടിപിയും നൽകണം.

∙ 'Download Aadhaar' എന്ന ഓപ്ഷൻ തുറക്കുക. 'Do you want a masked Aadhaar?' എന്ന ചോദ്യം ടിക് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

ആധാറിനു പകരം വെർച്വൽ ഐഡി

ആധാർ നമ്പർ നൽകുന്നതിനുപകരം 16 അക്ക വെർച്വൽ ഐഡിയും ചിലയിടങ്ങളിൽ നൽകാം. ഇതുവഴി ആധാർ പരസ്യമാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം.

∙ myaadhaar.uidai.gov.in എന്ന സൈറ്റ് തുറന്ന് ആധാർ നമ്പർ നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യുക.

∙ Generate Virtual ID എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി Generate VID നൽകുക. തുടർന്ന് 16 അക്ക നമ്പർ ലഭിക്കും.

∙ പിന്നീട് വെർച്വൽ ഐഡി കണ്ടെത്താൻ ഇതേ ഓപ്ഷനിലെ 'Retrieve VID' ഉപയോഗിക്കാം.

English Summary: Centre withdraws 'don't share Aadhaar photocopy' advice