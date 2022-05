രാജസ്ഥാനിൽ ദലിത് യുവാവിനെ 31 മണിക്കൂർ കെട്ടിയിട്ടു മർദിച്ചു

ജയ്പുർ ∙ വാങ്ങിയ പണം തിരിച്ചുനൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ദലിത് യുവാവിനെ 31 മണിക്കൂറോളം കെട്ടിയിട്ട് മർദിച്ചതായി കേസ്. രാജസ്ഥാനിലെ ബുന്ദി ജില്ലയിലെ തലേര പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ രാധേശ്യാം മേഘാലിനെ (35) ആണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചത്. പരംജിത് സിങ് അടക്കം 5 പേർക്ക് എതിരെയാണ് കേസ്.

പരംജിത് സിങ്ങിൽ നിന്ന് 2 തവണയായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ മേഘാൽ കടം വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിൽ 50,000 രൂപ തിരിച്ചുകൊടുക്കുകയും 10 ദിവസം പരംജിത്തിന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ബാക്കി തുക നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മാസം 22ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയിട്ടു മർദിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം.

വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ മേഘാലിന്റെ സഹോദരൻ കുറച്ചുപണം നൽകിയശേഷമാണു മോചിപ്പിച്ചത്. തൊഴുത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട മേഘാലിനു ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ നൽകിയില്ല. പട്ടികജാതി നിയമം അനുസരിച്ച് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി ഡിവൈഎസ്പി ശങ്കർലാൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Dalit Man 'Chained' in Rajasthan For 31 Hours After Failing to Repay Loan