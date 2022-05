പരീക്ഷണം വിജയം, തപാൽക്കാരനായി ഡ്രോൺ; 25 മിനിറ്റുകൊണ്ട് 46 കി.മീ അകലെ മരുന്ന് എത്തിച്ചു

അഹമ്മദാബാദ് ∙ തപാൽ ഉരുപ്പടി 46 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഉപഭോക്താവിന് നൽകാൻ വേണ്ടിവന്നത് 25 മിനിറ്റ്. ഡ്രോൺ ആയിരുന്നു ‘പോസ്റ്റ്മാൻ’. ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് നടത്തിയ ഡ്രോൺ വഴിയുള്ള ആദ്യ തപാൽ വിതരണം വിജയമായി.

ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് ജില്ലയിലെ ഭുജ് താലൂക്കിലെ ഹാബെ ഗ്രാമത്തിലെ തപാൽ ഓഫിസിൽ നിന്ന് ബച്ചാവു താലൂക്കിലെ നെർ ഗ്രാമത്തിലെ ഉപഭോക്താവിനുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഡ്രോൺ വഴി എത്തിച്ചത്.

വെള്ളിയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി ‘ഭാരത് ഡ്രോൺമഹോത്സവ് 2022’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണു തപാൽ വകുപ്പ് പുതിയ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്.

