2 വർഷത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും കൊൽക്കത്ത– ധാക്ക ട്രെയിൻ

ധാക്ക ∙ ബംഗ്ലദേശ് തലസ്ഥാനമായ ധാക്കയിൽനിന്ന് കൊൽക്കത്തയിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസ് രണ്ടുവർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം വീണ്ടും തുടങ്ങി. കോവിഡിനെ തുടർന്നു നിർത്തിവച്ചിരുന്ന മൈത്രി എക്സ്പ്രസ് ആണ് ധാക്കയിൽനിന്നു വീണ്ടും തുടങ്ങിയത്. ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസമാണ് സർവീസ്. ബംഗ്ലദേശിലെ ഖുൽനയിൽനിന്ന് കൊൽക്കത്തയിലേക്കുള്ള ബന്ധൻ എക്സ്പ്രസും ഓടിത്തുടങ്ങി. ബംഗാളിലെ ജൽപായ്ഗുഡിയിൽനിന്ന് ധാക്കയിലേക്കുള്ള മിതാലി എക്സ്പ്രസ് അടുത്ത ഒന്നിന് സർവീസ് ആരംഭിക്കും. വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ട്രെയിനാണിത്.

English Summary: India-Bangladesh Train Services Resumes After Two Years of Suspension