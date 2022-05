ജയ്പുർ ∙ മദ്യക്കടകൾ വേണോ വേണ്ടയോ? ഇക്കാര്യം വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ കരൗലി ജില്ലയിലെ കരീരി പഞ്ചായത്ത്. 51% പേർ വേണ്ട എന്ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ള മദ്യക്കടകൾ പൂട്ടും. സംസ്ഥാനത്ത് 9 പഞ്ചായത്തുകൾ നിലവിൽ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ മദ്യക്കടകളെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Kariri Gram Panchayat of Rajasthan's Karauli district votes on issue of closure of liquor shops in area