അടുക്കളപ്പണി ഉപദേശം: മാപ്പു പറഞ്ഞ് മഹാരാഷ്ട്ര ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ

മുംബൈ∙ എൻസിപി എംപി സുപ്രിയ സുളെയോട് രാഷ്ട്രീയം വിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി പാചകം ചെയ്യാൻ ‘ഉപദേശിച്ച’ മഹാരാഷ്ട്ര ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീൽ മാപ്പു പറഞ്ഞു. സുപ്രിയയെയോ സ്ത്രീകളെയോ അവഹേളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പാട്ടീൽ പറഞ്ഞു.

45 വർഷമായി സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ് താനെന്നും ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് ഉപയോഗിച്ചു സുപ്രിയയെയും സ്ത്രീകളെയും അപമാനിച്ചതിൽ വേദനയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. പാട്ടീലിന്റെ പരാമർശത്തിൽ വിശദീകരണം തേടി കമ്മിഷൻ നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു. ക്ഷമാപണത്തിലൂടെ പാട്ടീൽ ‘ഹൃദയ വിശാലത’ പ്രകടിപ്പിച്ചെന്നും വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരോടും അഭ്യർഥിക്കുകയാണെന്നും സുപ്രിയ സുളെ പ്രതികരിച്ചു.

