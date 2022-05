മുംബൈ∙കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്ന ജില്ലകളിലെ ആളുകൾ മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു. ഒമിക്രോൺ വകഭേദങ്ങൾ പുണെയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വീണ്ടും ജാഗ്രതാ നിർദേശം.

English Summary: Maharashtra Minister Asks People In Districts With Covid Cases To Wear Masks