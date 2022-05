ബോംബുമായി പറന്ന പാക്ക് ഡ്രോൺ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി

ജമ്മു∙ കഠ്‌വ ജില്ലയിൽ അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ പാക്ക് ഡ്രോൺ പൊലീസ് വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി. ഇതിൽനിന്ന് 7 ബോംബുകളും 7 ഗ്രനേഡുകളും കണ്ടെടുത്തു. ഇന്ത്യ–പാക്ക് അതിർത്തിയിലെ ടല്ലി ഹരിയ ചാക്ക് മേഖലയിലാണ് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ഡ്രോൺ വെടിവച്ചിട്ടത്. ബോംബ് സ്ക്വാഡ് എത്തി സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിർവീര്യമാക്കി.



അമർനാഥ് തീർഥയാത്ര ജൂൺ 30ന് തുടങ്ങാനിരിക്കെ കശ്മീർ താഴ്‌വരയിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായാണു പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘം പട്രോളിങ് നടത്തുന്നത്.

പൊലീസ് വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തിയ പാക്ക് ഡ്രോൺ

English Summary: Magnetic Bombs, Grenades On Pak Drone Shot Down In Jammu And Kashmir