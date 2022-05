രാജി പ്രധാനമന്ത്രി തീരുമാനിക്കും: ആർ.സി.പി. സിങ്

പട്ന ∙ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ തുടരണമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഉപദേശം തേടുമെന്ന് ആർ.സി.പി.സിങ് വ്യക്തമാക്കി. ജൂലൈയിൽ രാജ്യസഭാംഗത്വ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി ആർ.സി.പി.സിങ്ങിനു ജനതാദൾ (യു) ഇത്തവണ ടിക്കറ്റ് നിഷേധിച്ചു. രാജ്യസഭയിൽ 2 ടേം പൂർത്തിയാക്കുന്ന സിങ്ങിനു പകരം ജെഡിയു ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഖീരു മഹതോയ്ക്കു രാജ്യസഭാ ടിക്കറ്റു നൽകി.

മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നു സ്വമേധയാ രാജിവയ്ക്കില്ലെന്ന് സിങ് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോ പാർട്ടി നേതാവ് നിതീഷ് കുമാറോ ആവശ്യപ്പെട്ടാലുടൻ രാജിവയ്ക്കും.

പ്രധാനമന്ത്രി അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യസഭാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാലും 6 മാസം കൂടി മന്ത്രിസ്ഥാനത്തു തുടരാൻ‍ കഴിയുമെന്നതിനാലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശം തേടാനുള്ള നീക്കം. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ ജെഡിയുവിനുള്ള ഏക പ്രതിനിധിയാണ് ആർ.സി.പി.സിങ്.

