ന്യൂഡല്‍ഹി∙ മന്ത്രി മുക്താർ അബ്ബാസ് നഖ്‌വി, എം.ജെ.അക്ബർ, സയ്യിദ് സഫർ ഇസ്‌ലാം എന്നിവരെ വീണ്ടും സ്ഥാനാർഥികളാക്കാത്ത സ്ഥിതിയിൽ, പാർലമെന്റിൽ ബിജെപിക്ക് ഒരു മുസ്‌ലിം പോലും ഇല്ലെന്ന സ്ഥിതിയാവും. നിലവിൽ രാജ്യസഭയിലെ ബിജെപി ഉപനേതാവുകൂടിയായ നഖ്‌വി (64) ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നാണ് സഭയിലെത്തിയത്.

രാജ്യസഭയിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം തൽക്കാലം മന്ത്രിസഭയിൽ തുടരുമെന്നാണ് സൂചന. ജൂലൈ 7നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലവിലെ അംഗത്വ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത്. ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്ക് നഖ്‌വിയെ പരിഗണിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മാസം 23ന് ലോക്സഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള യുപിയിലെ രാംപൂരിലോ അസംഗഡിലോ നഖ്‌വി സ്ഥാനാർഥിയാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ പ്രകാശ് ജാവഡേക്കറിനു സീറ്റ് നിഷേധിച്ചെന്ന വാർത്തകൾ ബിജെപി കേന്ദ്രങ്ങൾ തള്ളി. ജാവഡേക്കറിന്റെ രാജ്യസഭാംഗത്വ കാലാവധി 2024 വരെയുണ്ട്.

