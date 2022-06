ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിജെപിക്ക് 2020–21 സാമ്പത്തികവർഷം 477.5 കോടി രൂപ സംഭാവനയായി ലഭിച്ചുവെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതേ കാലയളവിൽ കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചത് 74.5 കോടി മാത്രം – ബിജെപിക്കു ലഭിച്ചതിന്റെ 15%. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് ഇരു പാർട്ടികളും ലഭിച്ച സംഭാവനയുടെ കണക്ക് കമ്മിഷനു സമർപ്പിച്ചത്.

English Summary: BJP received more contributions in financial year 2020-2021