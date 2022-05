ഗ്യാൻവാപി: ഹർജികൾ ജൂലൈയിലേക്കു മാറ്റി

വാരാണസി ∙ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിനോടു ചേർന്നുള്ള ഗ്യാൻവാപി മുസ്‌ലിം പള്ളി പരിസരത്തെ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതു ജൂലൈയിലേക്കു മാറ്റി. ഹർ‍ജിയുടെ നിലനിൽപു ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള അപേക്ഷ ജൂലൈ 4നു ജില്ലാ കോടതി പരിഗണിക്കും. പള്ളിയുടെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തെ മതിലിനോടു ചേർന്നു ശൃംഗർ ഗൗരി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിത്യാരാധന അനുവദിക്കണമെന്ന ഹർജി ജൂലൈ 8ന് അതിവേഗ കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കും.

ശൃംഗർ ഗൗരി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിത്യാരാധന അനുവദിക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ സർവേയ്ക്ക് നേരത്തെ സിവിൽകോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. സിവിൽ നടപടി ചട്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹർജിയുടെ നിലനിൽപു തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അൻജുമാൻ ഇസ്‌ലാമിയ കമ്മിറ്റി അപേക്ഷ നൽകി. ഹർജിയുടെ നിലനിൽപു സംബന്ധിച്ച വിഷയമാണ് ജില്ലാ ജഡ്ജി ഡോ. അജയ് കൃഷ്ണ ഇന്നലെ പരിഗണിച്ചത്.

സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നു പറയുന്ന ശിവലിംഗത്തിൽ ആരാധന തടയുന്നതിനെതിരെ ഇടക്കാല ഉത്തരവു വേണമെന്ന ആവശ്യവും ഹിന്ദുവിശ്വാസികൾ ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും കോടതി പരിഗണിച്ചില്ല.

