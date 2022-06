ഗ്യാൻവാപി ഹർജി: ഹിന്ദു സംഘടന അഭിഭാഷകരെ മാറ്റി

വാരാണസി ∙ ഗ്യാൻവാപി പള്ളിയിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് ഹർജി നൽകിയ വിശ്വ വൈദിക് സനാതൻ സംഘ് തങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകരായ ഹരിശങ്കർ ജയിൻ, മകൻ വിഷ്ണു ജയിൻ എന്നിവരെ മാറ്റി. അടുത്ത തവണ ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം കോടതിയെ അറിയിക്കുമെന്ന് സംഘ് പ്രസിഡന്റ് ജിതേന്ദ്ര സിങ് വിസേൻ അറിയിച്ചു. അഭിഭാഷകരെ മാറ്റിയതിന്റെ കാരണം സംഘടന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

മഥുരയിലെ ഈദ്ഗാഹ് പള്ളി, കുത്തബ് മിനാറിനുള്ളിലുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന 27 ഹിന്ദു– ജൈന ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അവകാശവാദമുന്നയിച്ചും താജ്മഹലിലെ 22 മുറികളിലെ രഹസ്യം കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും സംഘടന നൽ‌കിയിട്ടുള്ള ഹർജികളിൽ ഹാജരാകുന്നത് ജയിനും മകനുമാണ്. എല്ലാ കേസുകളിൽ നിന്നും ഇവരെ മാറ്റുമെന്നാണ് ജിതേന്ദ്ര സിങ് അറിയിച്ചത്. ജയിനും മകനും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഹിന്ദ് സാമ്രാജ്യ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ കൺവീനർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിയുന്നതായും ജിതേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഗ്യാൻവാപി പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു 4 കേസുകളിലും തുടർന്നും ഹാജരാകുമെന്ന് ഹരിശങ്കർ ജയിൻ വ്യക്തമാക്കി. ആകെ 5 ഹർജികളാണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ളത്. ഗ്യാൻവാപി പള്ളി കേസിൽ കോടതി നടപടികൾ മാധ്യമങ്ങളോടു വിശദീകരിക്കുന്നതും ജെയിനും മകനുമാണ്. ഹരിശങ്കർ ജയിൻ (68) ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലും ഹാജരായിട്ടുണ്ട്. 2001 ൽ അമേഠിയിൽ സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തു.

