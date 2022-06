ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ നിയമത്തിന് കളമൊരുക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ നിയമം വൈകാതെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് സിങ് പട്ടേലിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കാനിരിക്കുന്ന സുപ്രധാന നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയെന്നു വിലയിരുത്തൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റായ്പുരിലാണു മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ബിജെപിയുടെ നിലപാടു വ്യക്തമാണെങ്കിലും ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ നയം സർക്കാരിനില്ലെന്നാണു പാർലമെന്റിൽ മന്ത്രിമാർ ആവർത്തിച്ചിരുന്നത്.

നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ബിൽ വൈകാതെ വരുമെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നുമായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദ് സിങ് പട്ടേലിന്റെ പ്രതികരണം. പിന്നാലെ, മഴക്കാല സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് ഏതാനും ബിജെപി എംപിമാർ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടിലധികം കുട്ടികളുള്ളവരെ സർക്കാർ ജോലികളിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം, ഇളവുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നു വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നിയമം യുപി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു വച്ചിരുന്നു.

രണ്ടിലധികം കുട്ടികളുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകരുതെന്നും 50,000 രൂപ പിഴയീടാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നേരത്തെ ബിജെപി എംപി അജയ് ഭട്ട് ലോക്സഭയിൽ സ്വകാര്യ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണത്തിനു നിയമം ആവശ്യമില്ലെന്നും സർക്കാർ മികച്ച ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു അന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസൂഖ് മാണ്ഡവ്യ പ്രതികരിച്ചത്.

കശ്മീരിനു പ്രത്യേക പദവി ഒഴിവാക്കൽ, അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണം എന്നിവയ്ക്കു ശേഷം തങ്ങളുടെ പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് ജനസംഖ്യാനിയന്ത്രണമാണെന്നു നേരത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ് പറ‍ഞ്ഞിരുന്നു. 2019 ലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശത്തിൽ മോദിയും ജനസംഖ്യാവർധന സംബന്ധിച്ച ആശങ്ക പങ്കിട്ടിരുന്നു.

2045 ഓടെ ജനസംഖ്യാ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതു 2000 ൽ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ്. 2 കുട്ടികളെ പാടുള്ളൂ എന്ന നിർദേശം നിലവിൽ ഇല്ലെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. വിദഗ്ധരുടെ കണക്കുപ്രകാരം 2030 ൽ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ 147 കോടിയാകും.

കേരളത്തിൽ 0.48% വർധന

2001–11 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, കേരളത്തിൽ പ്രതിവർഷം 0.48% ജനസംഖ്യ വർധിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് 1.64% ആണ് വാർഷിക വർധന. കൂടുതൽ വർധന ദാദർ ആൻഡ് നഗർ ഹവേലി (4.51%), ദാമൻ ദിയു (4.38%), മേഘാലയ (2.49%), പുതുച്ചേരി (2.48%), അരുണാചൽ (2.33%), ബിഹാർ (2.36%) എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്. യുപിയിൽ 1.85%, ഗുജറാത്തിൽ 1.77%, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 1.49% എന്നിങ്ങനെയാണു വർധന.

