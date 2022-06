സോണിയയ്ക്കും രാഹുലിനും ഇഡി നോട്ടിസ്: രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലെന്ന് കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കേസിലാണ് പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷയെയും മുൻ അധ്യക്ഷനെയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. ക്രിമിനലുകൾ കുറ്റം സമ്മതിക്കാറില്ലെന്ന് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ പറയുന്നു.

കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ നേരിടുന്നുവെന്ന് ബിജെപിക്കും മോദി സർക്കാരിനും എതിരെയുള്ള ആരോപണം ശക്തമാക്കുന്നതാണ് സോണിയ ഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും ലഭിച്ച ഇഡി നോട്ടിസ്. ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ദ് സോറൻ, ജമ്മു കശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല, നാഗാലാൻഡ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി നെയ്ഫുയ് റിയോ, തൃണമൂൽ നേതാവ് അഭിഷേക് ബാനർജി തുടങ്ങി ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഒട്ടേറെയാണ്.

ഗുജറാത്ത്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും ഇപ്പോഴത്തെ നടപടി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹി ആരോഗ്യ മന്ത്രി സത്യേന്ദ്ര ജെയിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ഹിമാചലിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ചുമതലയുള്ളതിനാലാണെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ബിജെപി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കേസിൽ 2015 ഡിസംബറിൽ സോണിയയും രാഹുലും കോടതിയിൽ നേരിട്ടു ഹാജരായി ജാമ്യമെടുത്തിരുന്നു. ഉപാധികളില്ലാതെയാണ് അന്നു കോടതി ജാമ്യം നൽകിയത്.

കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ‌‌െന്ന് അന്ന് ഇഡിയുടെ ഡയറക്ടർ രാജൻ എസ്.കടോച്, കേന്ദ്ര റവന്യു സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തു നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട കേസുകൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ കടോചിന് താൽപര്യമില്ലെന്ന് 2015 ഓഗസ്റ്റിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതി. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കടോചിനെ മാറ്റാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. 2015 സെപ്റ്റംബറിൽ കേസ് പുനരാരംഭിക്കാൻ ഇഡി നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇഡി അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഭരണഘടനാ സാധുത സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിശോധനയിലാണ്.

English Summary: Congress says ED notice to Sonia and Rahul politically motivated