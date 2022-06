എംഎൽഎമാരെ റിസോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ കോൺഗ്രസ്

ജയ്പുർ ∙ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചോരാതിരിക്കാനായി രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരെ റിസോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. സംസ്ഥാനത്തു തന്നെയുള്ള ഉദയ്പുരിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത്. ഈ മാസം 10ന് ആണ് 4 സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സഖ്യകക്ഷികളുടെ എംഎൽഎമാരെയും റിസോർട്ടിൽ പാർപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞമാസം ചിന്തൻ ശിബിരം നടന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്.



മാധ്യമ ശൃംഖലയുടെ ഉടമയായ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബിജെപി പിന്തുണയോടെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി പത്രിക നൽകിയതോടെയാണ് കോൺഗ്രസിൽ സംശയം ഉടലെടുത്തത്. കൂറുമാറ്റം നടത്താനാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രയെ ബിജെപി നിർത്തിയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് ആരോപിക്കുന്നു.

English Summary: Rajya Sabha poll games: Congress MLAs in Rajasthan head for resort to prevent 'poaching'