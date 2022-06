അഴിമതി മാഫിയ 7 തവണ വെടിവച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പട്ടികയിൽ

ലക്നൗ∙ യുപിയിൽ വൻ അഴിമതി പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നതിനെത്തുടർന്ന് 7 തവണ വെടിയേറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സിവിൽ സർവീസ് റാങ്ക് പട്ടികയിൽ. ഹാപുരിലെ സാമൂഹികക്ഷേമ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ റിങ്കു സിങ് രാഹിയാണ് (40) 683–ാം റാങ്കോടെ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.



2008ൽ മുസഫർനഗറിൽ സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 83 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതിയാണ് റിങ്കു വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതെത്തുടർന്ന് 4 പേർക്കു 10 വർഷം തടവുശിക്ഷ കിട്ടി. ഇതിനു പ്രതികാരമായി റിങ്കുവിനെ മുഖത്തുൾപ്പെടെ 7 തവണ വെടിവച്ചു. സംഭവത്തിൽ റിങ്കുവിന് ഒരു കണ്ണിലെ കാഴ്ച നഷ്ടമായി. കേൾവിയും കുറഞ്ഞു.

English Summary: UP official who exposed corruption clears UPSC exam. It was his 16th attempt