സുപ്രീംകോടതിയിൽ 6 മാസത്തിനിടെ 2 ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർ വരും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ശേഷിക്കുന്ന 6 മാസത്തിനിടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നു വിരമിക്കാനിരിക്കുന്നതു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ അടക്കം 5 ജഡ്ജിമാർ കൂടി. ഇക്കാലയളവിനിടയിൽ 2 പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരെയും രാജ്യത്തിനു ലഭിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ ഓഗസ്റ്റ് 26നു വിരമിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മുതിർന്ന ജഡ്ജിയായ യു.യു. ലളിത് ഈ പദവിയിലെത്തും. നവംബർ 8ന് ഇദ്ദേഹവും വിരമിക്കും. പിന്നാലെ, ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് ഇന്ത്യയുടെ 50–ാമത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസാകും.

കണക്കുകളിൽ സുപ്രീം കോടതി

ആകെ അനുവദനീയ അംഗബലം : 34

നിലവിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം : 32

ആകെ വനിത ജഡ്ജിമാർ : 4 (ഇതുവരെ ആകെ–11)

(*നിലവിലെ അംഗബലം ജസ്റ്റിസ് എൽ. നാഗേശ്വർ റാവുവിന്റെ വിരമിക്കൽ കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ)

∙ മുന്നിൽ ഡൽഹിയും ബോംബെയും

മാതൃഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ബോംബെയിൽ നിന്നുമാണ്– 4 പേർ വീതം. ജഡ്ജിമാരായ കെ.എം. ജോസഫ്, സി.ടി. രവികുമാർ എന്നിവരാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളത്. കർണാടക, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് 3 വീതം പേരുണ്ട്. ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയായ ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. നരസിംഹയും നാഗ്പുരിൽ നിന്നുള്ള ജസ്റ്റിസ് യു.യു. ലളിതും സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകരെന്ന നിലയിൽ നേരിട്ടു ജഡ്ജിമാരായവരാണ്.

∙ തീർപ്പില്ലാതെ, 70852

ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുപ്രകാരം, സുപ്രീം കോടതിയിൽ 70852 ഹർജികൾ തീർപ്പാകാതെയുണ്ട്. ഇതിൽ 52379 എണ്ണം പുതിയ ഹർജികളാണ്; പരിഗണനയ്ക്കെടുത്തിട്ടില്ല. 18473 കേസുകളിൽ വാദം തുടങ്ങിയവയാണ്.

∙ അതിപ്രധാന ഹർജികൾ, 56

56 പ്രധാന ഹർജികൾ ഉൾപ്പെടെ 496 എണ്ണത്തിൽ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടവയാണ്. ഇതിൽ 135 എണ്ണം 9 അംഗ ബെഞ്ചും 15 എണ്ണം ഏഴംഗ ബെഞ്ചും 346 എണ്ണം എണ്ണം 5 അംഗ ബെഞ്ചും വാദം കേൾക്കേണ്ടത്.

English Summary: Two chief justice for supreme court within six months