ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഫാക്ടറിയിൽ സ്ഫോടനം: 9 മരണം; 19 പേർക്കു പരുക്ക്

ലക്നൗ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹാപുരിൽ രാസവ്യവസായശാലയിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 9 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 19 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് തീയണച്ചത്. അപകടകാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ധോലന വ്യവസായ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഫാക്ടറിയിൽ അപകടം നടക്കുമ്പോൾ 30 പേരോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രകൃതിവാതക പമ്പിനു തൊട്ടടുത്താണു ഫാക്ടറി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് തുടങ്ങിയവർ അനുശോചിച്ചു.

