സുപ്രീംകോടതിയിൽ ആറു മാസത്തിനിടെ 2 ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർ വരും

ന്യൂഡൽഹി ∙ വരുന്ന 6 മാസത്തിനിടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നു വിരമിക്കാനിരിക്കുന്നതു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ അടക്കം 5 ജഡ്ജിമാർ കൂടി. ഇക്കാലയളവിനിടയിൽ 2 പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരെയും രാജ്യത്തിനു ലഭിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എൻ.വി. രമണ ഓഗസ്റ്റ് 26നു വിരമിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മുതിർന്ന ജഡ്ജിയായ യു.യു. ലളിത് ഈ പദവിയിലെത്തും. നവംബർ 8ന് ഇദ്ദേഹവും വിരമിക്കും. പിന്നാലെ, ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് ഇന്ത്യയുടെ 50–ാമത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസാകും.

∙ മുന്നിൽ ഡൽഹി, ബോംബെ

മാതൃഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാർ ഡൽഹിയിൽനിന്നും ബോംബെയിൽനിന്നുമാണ്– 4 വീതം. ജഡ്ജിമാരായ കെ.എം. ജോസഫ്, സി.ടി. രവികുമാർ എന്നിവരാണ് കേരളത്തിൽനിന്നുള്ളത്. കർണാടക, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നു 3 വീതം പേരുണ്ട്. ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയായ ജസ്റ്റിസ് പി. എസ്. നരസിംഹയും നാഗ്പുരിൽനിന്നുള്ള ജസ്റ്റിസ് യു.യു. ലളിതും സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകരെന്ന നിലയിൽ നേരിട്ടു ജഡ്ജിമാരായവരാണ്.

∙തീർപ്പില്ലാതെ 70,852 ഹർജികൾ

ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുപ്രകാരം, സുപ്രീം കോടതിയിൽ 70,852 ഹർജികൾ തീർപ്പാകാതെയുണ്ട്.ഇതിൽ 52,379 എണ്ണം പുതിയ ഹർജികളാണ്; പരിഗണനയ്ക്കെടുത്തിട്ടില്ല. 18,473 കേസുകളിൽ വാദം നടക്കുകയാണ്.

∙അതിപ്രധാന ഹർജികൾ 56

56 പ്രധാന ഹർജികൾ ഉൾപ്പെടെ 496 എണ്ണത്തിൽ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചുകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടവയാണ്. ഇതിൽ 135 എണ്ണം ഒൻപതംഗ ബെഞ്ചും 15 എണ്ണം ഏഴംഗ ബെഞ്ചും 346 എണ്ണം അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചും വാദം കേൾക്കേണ്ടവയാണ്.

കണക്കുകളിൽ സുപ്രീംകോടതി

ആകെ അനുവദനീയ അംഗബലം : 34

നിലവിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം : 32

ആകെ വനിത ജഡ്ജിമാർ : 4

(ഇതുവരെ ആകെ–11)

(*നിലവിലെ അംഗബലം ജസ്റ്റിസ് എൽ. നാഗേശ്വർ റാവുവിന്റെ വിരമിക്കൽ കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ )

