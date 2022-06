യുപി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കാതെ കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചതിന്റെ ആവേശത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്, യുപിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന 2 ലോക്സഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ പോലുമാവാത്ത അവസ്ഥയിൽ‌. മികച്ച സ്ഥാനാർഥികളില്ലാത്തതും താഴേത്തട്ടിൽ സംഘടനാ സംവിധാനമില്ലാത്തതും കണക്കിലെടുത്ത് അസംഗഡ്, റാംപുർ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ഈ മാസം 23നു നടക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കേണ്ടെന്നു പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചു.

യുപിയിൽ ഏതാനും മാസം മുൻപു നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. മത്സരിച്ച 399 സീറ്റിൽ 387 ഇടത്ത് കെട്ടിവച്ച കാശ് നഷ്ടമായിരുന്നു. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതാവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽകണ്ടാണ് പിൻമാറ്റം. നിശ്ചയമായും തോൽക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആളും പണവുമിറക്കേണ്ടെന്ന അഭിപ്രായം പാർട്ടിയിലുയർന്നിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചു.

2024 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കു വെല്ലുവിളിയുയർത്താൻ കഴിയും വിധം കോൺഗ്രസിനെ സജ്ജമാക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് പ്രിയങ്ക ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാക്കളായ അഖിലേഷ് യാദവ് (അസംഗഡ്), അസം ഖാൻ (റാംപുർ) എന്നിവർ ലോക്സഭാംഗത്വം രാജിവച്ച് നിയമസഭയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ബിജെപിയും എസ്പിയും തമ്മിലാണ് മുഖ്യ പോരാട്ടം. അസംഗഡിൽ ബിഎസ്പിയും രംഗത്തുണ്ട്.

English Summary: Congress not to contest Lok Sabha byelection on Rampur, Azamgarh seats