ആസ്തികളുടെ കണക്കെടുത്താൻ കോൺഗ്രസ്

ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ പാർട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമി, കെട്ടിടം എന്നിവയുടെ കണക്കെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നടപടിയാരംഭിച്ചു. ഭൂമിയിൽ ചിലതിനു രേഖകളില്ലാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്. കണക്കെടുക്കുന്നതിനു മുതിർന്ന നേതാവിനെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും നിയോഗിക്കാൻ ദേശീയ നേതൃത്വം പിസിസികൾക്കു നിർദേശം നൽകി. പാർട്ടി ദേശീയ ട്രഷറർ പവൻകുമാർ ബൻസലിനാണു മേൽനോട്ടം.

പതിറ്റാണ്ടുകളായി പാർട്ടിയുടെ കൈവശമുള്ള ഭൂമി സംബന്ധിച്ചു വ്യക്തമായ കണക്ക് സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ പലതിനുമില്ല. ഈ ഭൂമിയുടെ പേരിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരാതികൾ ഭാവിയിലുയരാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽക്കണ്ടാണ് രേഖകൾ പിഴവുറ്റതാക്കാനുള്ള നീക്കം. പാർട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമി പണയം വയ്ക്കുന്നതും വിൽക്കുന്നതും നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

