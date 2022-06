എഥനോൾ ചേർത്ത പെട്രോൾ: 41,000 കോടി ലാഭിച്ചെന്ന് മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ പെട്രോളിൽ 10% എഥനോൾ ചേർക്കുന്ന പദ്ധതി നിശ്ചയിച്ചതിലും 5 മാസം മുൻപ് പൂർത്തിയാക്കിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കി. ഇതുവഴി രാജ്യത്തെ കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ 27 ലക്ഷം ടൺ കുറഞ്ഞുവെന്നും ഇന്ധന ഇറക്കുമതിയിൽ 41,000 കോടി രൂപ ലാഭിച്ചുവെന്നും കർഷകർക്ക് 40,000 കോടി വരുമാനം ലഭിച്ചുവെന്നും പരിസ്ഥിതി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



കരിമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷിക വിളകളുടെ സത്തിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന എഥനോൾ ആണ് പെട്രോളിൽ ചേർക്കുന്നത്.

പെട്രോളിൽ 10% എഥനോൾ എന്ന പദ്ധതി നവംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. 2025നകം ഇത് 20 ശതമാനമായി ഉയർത്തുകയാണു ലക്ഷ്യം.

പെട്രോളിൽ എഥനോൾ ചേർക്കുന്നതോടെ, രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായ പെട്രോൾ ലാഭിക്കാനും അതുവഴി ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും. 2014ൽ 1.5 ശതമാനമായിരുന്നു പെട്രോളിലെ എഥനോൾ സാന്നിധ്യം.

