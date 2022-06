ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന്റെ 75–ാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് 1, 2, 5, 10, 20 രൂപയുടെ പ്രത്യേക നാണയങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പുറത്തിറക്കി. 75–ാം വാർഷികമെന്ന എഴുത്തും അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ലോഗോയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാണയത്തിൽ തുക എഴുതിയിരിക്കുന്ന വശത്ത് നടുവിലാണ് ലോഗോ. കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ളവർക്കു തൊട്ടുനോക്കി നാണയം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനാകും.

English Summary: Five coins released as part of 75th anniversary of independence