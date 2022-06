പ്രവാചകനെതിരായ പരാമർശം: അപലപിച്ച് കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ; ഒഐസിക്കെതിരെ ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രവാചകനെതിരെ ബിജെപി വക്താവും മറ്റൊരു നേതാവും നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെ സൗദി, യുഎഇ, ഒമാൻ, ബഹ്റൈൻ, ഇന്തൊനീഷ്യ, ജോർദാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും അപലപിച്ചു. നേതാക്കൾക്കെതിരെ ബിജെപി നടപടിയെടുത്തതിനെ സൗദിയും ബഹ്റൈനും സ്വാഗതം ചെയ്തു. പരാമർശങ്ങൾ ചില ഛിദ്രശക്തികളുടേതു മാത്രമാണെന്ന നിലപാടിലാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. ഇസ്‌ലാമികരാഷ്ട്ര സംഘടനയും (ഒഐസി) പാക്കിസ്ഥാനും നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയിൽ ഭരണകൂട പിന്തുണയോടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്‌ലിംകളെ, വേട്ടയാടുന്നുവെന്നായിരുന്നു ഒഐസി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പ്രസ്താവന. യുഎൻ ഇടപെടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അനവസരത്തിലുള്ള സങ്കുചിത പ്രസ്താവനയാണിതെന്നു വിദേശകാര്യ വക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്ചി പറഞ്ഞു. ചില വ്യക്തികൾ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ നിലപാടല്ല. ഒഐസി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വർഗീയ സമീപനം അവസാനിപ്പിച്ച് എല്ലാ മതങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്നും വക്താവ് പറഞ്ഞു.

പാക്കിസ്ഥാൻ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു പറയുന്നതിലെ പൊള്ളത്തരം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുമെന്നും ബാഗ്ചി പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷരീഫ് നടത്തിയ ട്വീറ്റിനെതിരെയാണു വിമർശനം.

വിശ്വാസങ്ങളെ വിലകുറച്ചു കാണുന്ന നിലപാടിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നതായി ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ (ജിസിസി) പ്രതികരിച്ചു. പരാമർശത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കണമെന്ന് ഈജിപ്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മാലദ്വീപിലും പ്രതിഷേധമുയർന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഖത്തർ, കുവൈത്ത്, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിമാരെ വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു.

ജീവനു ഭീഷണി: നൂപുർ

∙ ടിവി ചാനലിൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ബിജെപിയിൽനിന്നു സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട വക്താവ് നൂപുർ ശർമയുടെ പരാതി. ഡൽഹി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

