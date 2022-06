ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ബിന്ദുവിലേക്ക് ഒടുവിൽ കല്യാണം

അഹമ്മദാബാദ് ∙ ക്ഷമയോടെ തന്റെ വിവാഹദിനം കാത്തിരിക്കാൻ ക്ഷമ ബിന്ദുവിന് മനസ്സില്ലായിരുന്നു. താൻ സ്വയം കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുഹൂർത്തവും കാലവും നോക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. പ്രഖ്യാപിച്ചതിനും 3 ദിവസം മുൻപേ ഗുജറാത്തിലെ വഡോദര സ്വദേശി ക്ഷമ ബിന്ദു സ്വയം കല്യാണം കഴിച്ചതായി അറിയിച്ചു.



ഒരു വ്യക്തി അയാളെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് നിയമപരമായ സാധുതയില്ലെന്ന് നിയമവിദഗ്ധരും ബിന്ദുവിന്റേത് പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ടെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വിമർശനമുയരുമ്പോൾ കല്യാണ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് നവവധു.

നാളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിവാഹമെന്നാണ് ബിന്ദു ആദ്യം അറിയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും വാർത്ത വന്നതിനെ തുടർന്ന് തന്ത്രി പിൻമാറി. തുടർന്നാണു വീട്ടിൽ ചെറിയ ചടങ്ങിൽ വിവാഹം നടന്നതായി ബിന്ദു അറിയിച്ചത്.

