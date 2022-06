ഓർമകളുടെ മായാത്ത ഫ്രെയിം; അരികിലായി ആശിഷ് യച്ചൂരി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഓർമകളുടെ മധുരമുള്ള ഫ്രെയിമുകൾ. അതിൽ കാടുണ്ട്, പ്രകൃതിയുണ്ട്, ഇന്ത്യയുണ്ട്, കാഴ്ചയുണ്ട്. പലകാലങ്ങളിൽ പല ദേശങ്ങളിൽ നിന്നു ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ കവിതയുണ്ട് ‘ഹിയർ, ദേർ’.



കോവിഡ് ബാധിച്ച് അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ ആശിഷ് യച്ചൂരി പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ഓർമകളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് കൂടിയാണ്. സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരിയുടെയും ഇന്ദ്രാണി മജുംദാറിന്റെയും മകൻ ആശിഷ് യച്ചൂരി 34–ാം വയസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിലാണു കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

മാധ്യമപ്രവർത്തകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിന്റെ 14 വർഷവും ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി. സാഹിത്യവും പുസ്തകവും ഭക്ഷണവും ക്യാമറയുമായിരുന്നു ആശിഷിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ. വന്യജീവി ലോകത്തോട് അഗാധമായ സ്നേഹം സൂക്ഷിച്ചു. ഭരത്പുർ പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മുത്തച്ഛന്റെ 50 വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്യാമറയുമെടുത്തതു ത്രിവേണി കലാസംഗത്തിലെത്തിയ അദ്ദേഹം അവിടെ വച്ചാണു ഫൊട്ടോഗ്രഫിയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പഠിക്കുന്നത്; ഡിജിറ്റലിനു മുൻപുള്ള ഫിലിം കാലത്ത്. കാടിനോടുള്ള ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് ഫൊട്ടോഗ്രഫിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. വൈകാതെ ഡിജിറ്റലിലേക്കു മാറി. ആദ്യം വാങ്ങിയ നിക്കോൺ ഡി80 ക്യാമറ സന്തതസഹചാരിയായി.

ഡൽഹി ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ലോൺസിനു സമീപം ബിക്കാനിർ ഹൗസിൽ നടക്കുന്ന പ്രദർശനം 12ന് അവസാനിക്കും.

English Summary: Sitaram Yechury gets emotional in front of his son Ashish Yechury pictures photo Exhibition