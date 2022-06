സ്കൂട്ടർ യാത്രികയെ വെടിവച്ച് കൊന്ന് പൊലീസുകാരൻ ജീവനൊടുക്കി; വിഷാദരോഗത്തിന് അടിമ?

കൊൽക്കത്ത ∙ ബംഗ്ലദേശ് ഡപ്യൂട്ടി ഹൈക്കമ്മിഷൻ ഓഫിസിനു മുൻപിൽ സ്കൂട്ടർ യാത്രികയെ വെടിവച്ചുകൊന്ന ശേഷം പൊലീസുകാരൻ സ്വയം വെടിവച്ചു മരിച്ചു. കൊൽക്കത്തയിലെ തിരക്കേറിയ പാർക്ക് സർക്കസിനു സമീപമുള്ള ഹൈക്കമ്മിഷൻ ഓഫിസിനു പുറത്ത് സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ചൊദുപ് ലെപ്ചയാണു ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം വെടിയുതിർത്തത്.

ഇയാൾ വിഷാദരോഗത്തിന് അടിമയായിരുന്നുവെന്നാണു സൂചന. സ്കൂട്ടറിനു പിറകിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന റിമ ദാസ് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചിരുന്നയാൾക്കും മുറിവേറ്റു. ഇയാൾ അതിവേഗം വാഹനമോടിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ടു.

വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാര സമയമായതിനാൽ പാർക്ക് സർക്കസ് ഏരിയയിൽ തിരക്ക് കുറവായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മരണ സംഖ്യ വർധിക്കുമായിരുന്നുവെന്നു ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. പ്രകോപനമില്ലാതെയാണു വെടിയുതിർത്തതെന്നും റോഡിൽ വീണ റിമ ദാസിനെ വീണ്ടും തുരുതുരെ വെടിവച്ചെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. ഡപ്യൂട്ടി ഹൈക്കമ്മിഷൻ ഓഫിസിൽ ഇയാളുടെ ആദ്യ ദിനമായിരുന്നു ഇന്നലെ.

English Summary: 'Depressed' Kolkata cop on duty opens fire, kills woman before killing self