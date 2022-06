ജയ്പുർ (രാജസ്ഥാൻ) ∙ സബ് ഡിവിഷനൽ മജിസ്ട്രേട്ട് (എസ്ഡിഎം) അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് സികാറിൽ അഭിഭാഷകൻ സ്വയം തീകൊളുത്തി മരിച്ചു. എസ്ഡിഎം രാകേഷ് കുമാറിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനിടെ അഭിഭാഷകനായ ഹൻസ്‍രാജ് മാളവ്യ(40) ആണ് തീകൊളുത്തിയത്.



പിന്നാലെ എസ്ഡിഎമ്മിന്റെ മുറിയിലേക്ക് കയറി അദ്ദേഹത്തെയും തീയിലേക്കു വലിച്ചിട്ടു. രാകേഷ് കുമാറിന് കൈവിരലുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ പൊള്ളലേറ്റെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടു.

English Summary: Jaipur: Sikar lawyer immolates self, tries to grab SDM in protest