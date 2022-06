മലക്കം മറിയുമോ നിതീഷ് കുമാർ? ബിജെപിക്ക് ആശങ്ക

പട്ന ∙ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്തവണയും മലക്കം മറിയുമോയെന്നു ബിജെപിക്ക് ആശങ്ക. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും നിതീഷ് കുമാർ എതിർചേരിയിലെ സ്ഥാനാർഥിയെയാണു പിന്തുണച്ചത്.

നിതീഷ് കുമാറിനു രാഷ്ട്രപതിയാകാനുള്ള സർവ യോഗ്യതയുമുണ്ടെന്ന ജനതാദൾ (യു) മന്ത്രി ശ്രാവൺ കുമാറിന്റെ പ്രസ്താവന ബിജെപി നേതൃത്വത്തെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കു പിന്തുണ അഭ്യർഥിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം പട്നയിലെത്തി നിതീഷ് കുമാറുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും വ്യക്തമായ ഉറപ്പൊന്നും ലഭിച്ചില്ല.

കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്തു കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടുന്ന മഹാസഖ്യത്തിലായിരുന്ന നിതീഷ്, എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന റാം നാഥ് കോവിന്ദിനെയാണു പിന്തുണച്ചത്. ഏറെ വൈകാതെ നിതീഷ് മഹാസഖ്യം വിട്ട് എൻഡിഎയിലെത്തുകയും ചെയ്തു.

അതിനു മുൻപ് 2012 ൽ എൻഡിഎ മുന്നണിയിലായിരുന്ന നിതീഷ് കുമാർ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന പ്രണബ് മുഖർജിയെയാണു പിന്തുണച്ചത്.

English Summary: Who will Nitish Kumar support in president election