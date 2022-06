കോൺഗ്രസ് സഖ്യം അടഞ്ഞ അധ്യായം: കുമാരസ്വാമി

ബെംഗളൂരു ∙ കർണാടക രാജ്യസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനതാദൾ (എസ്) സ്ഥാനാർഥിയുടെ തോൽവിയോടെ കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഖ്യം അടഞ്ഞ അധ്യായമായെന്ന് ദൾ നിയമസഭാ കക്ഷിനേതാവ് എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമി പറഞ്ഞു. വർഗീയതയെ പരാജയപ്പെടുത്താനായി കോൺഗ്രസിനു നേരത്തേ പിന്തുണ നൽകിയതു വിഡ്ഢിത്തമായെന്നു തെളിഞ്ഞു. രാജ്യസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് ബിജെപിക്കാണ് ഗുണകരമായതെന്നും ആരോപിച്ചു. ദൾ എംഎൽഎ കോൺഗ്രസിനു വോട്ട് ചെയ്തതും കോൺഗ്രസിന്റെ സെക്കൻഡ് വോട്ടുകൾ ലഭിക്കാത്തതുമാണു കുമാരസ്വാമിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

English Summary: HD Kumaraswamy says no alliance with congress