വാഷിങ്ടൻ ∙ 3 കോവിഡ് തരംഗങ്ങൾക്കു ശേഷവും ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നെന്ന് യുഎസ് ട്രഷറി റിപ്പോർട്ട്. 2021 മധ്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ തരംഗം വളർച്ചയെ പിന്നോട്ടടിച്ചതാണ് തിരിച്ചുവരവു വൈകിച്ചതെന്നും യുഎസ് കോൺഗ്രസിനു നൽകിയ അർധവാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ ട്രഷറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വാക്സിനേഷൻ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയതോടെ 2021 രണ്ടാം പകുതിയിൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തിരിച്ചുവരവു തുടങ്ങി. 2021 അവസാനത്തോടെ രാജ്യത്തെ 44% ജനങ്ങൾക്കും 2 ഡോസ് വാക്സീൻ നൽകി. കാര്യക്ഷമമായ വാക്സിനേഷൻ പദ്ധതിയെ റിപ്പോർട്ടിൽ അഭിനന്ദിച്ചു.

2020 ൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച 7 ശതമാനത്തിലേക്കു ചുരുങ്ങിയെങ്കിലും അടുത്തവർഷം പകുതിയോടെ അത് 8% ആവുകയും കോവിഡിനു മുൻപുള്ള നിലയിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒമിക്രോൺ വകഭേദം മൂന്നാം കോവിഡ് തരംഗമുണ്ടായെങ്കിലും മരണവും സാമ്പത്തിക ആഘാതവും കുറയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു. നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മൊത്തം ധനക്കമ്മി ജിഡിപിയുടെ 6.9% എത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും ഇതു കോവിഡ്‌വ്യാപനത്തിനു മുമ്പുള്ളതിനെക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

2021 ൽ ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി 43% ആയി ഉയർന്നു. യുഎസുമായുള്ള വ്യാപാരവും വർധിച്ചു. ഇതും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ തിരിച്ചുവരവിനു സഹായമായെന്നു റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

