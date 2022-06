രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: സംയുക്ത സ്ഥാനാർഥിക്കായി മമത

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംയുക്ത പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർഥിക്കായുള്ള ശ്രമം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി മുന്നിട്ടിറങ്ങി. അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഡൽഹി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ യോഗം മമത വിളിച്ചു.

ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സോണിയ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ 22 നേതാക്കൾക്കു മമത കത്തയച്ചു. കോൺഗ്രസിന്റെ 2 മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കും മറ്റു പ്രതിപക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഉദ്ധവ് താക്കറെ (മഹാരാഷ്ട്ര), പിണറായി വിജയൻ (കേരളം), എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ (തമിഴ്നാട്), അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ (ഡൽഹി), ബിജു പട്നായിക് (ഒഡീഷ), ഭഗവന്ത് മാൻ (പഞ്ചാബ്), ഹേമന്ദ് സോറൻ (ജാർഖണ്ഡ്), കെ.ചന്ദ്രശേഖര റാവു (തെലങ്കാന) എന്നിവർക്കും കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷം ഒരുമിച്ചു നിൽക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നു കത്തിൽ പറയുന്നു. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന സമയമാണിത്. പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദത്തിന്റെ ഫലപ്രദമായ ഏകീകരണം കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്നും മമത പറയുന്നു.

സംയുക്ത പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർഥിയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേരത്തേ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയും ടിആർഎസ് നേതാവുമായ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു കഴിഞ്ഞ മാസം രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ കണ്ടു പൊതുസ്ഥാനാർഥിയെക്കുറിച്ചു ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയെ പിന്തുണച്ച ടിആർഎസ് ഇത്തവണ എതിർപക്ഷത്താണ്.

