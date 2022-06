ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്‍രാജിലുണ്ടായ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ ജാവേദ് അഹമ്മദിന്റെ വീട് അധികൃതർ ഇടിച്ചുനിരത്തി. ആക്ടിവിസ്റ്റ് അഫ്രിൻ ഫാത്തിമയുടെ പിതാവാണു ജാവേദ്. പ്രവാചക വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയ ബിജെപിയുടെ 2 മുൻ വക്താക്കളുടെ അറസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചിരുന്നു.

ശനിയാഴ്ച സഹറാൻപുരിൽ രണ്ടു പേരുടെ വീട് ഇടിച്ചുനിരത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്നലെ പ്രയാഗ്‍രാജ് ഡവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ നടപടി. അക്രമസംഭവങ്ങളുടെ സൂത്രധാരനാണു ജാവേദെന്നാണു പൊലീസിന്റെ ആരോപണം.അനധികൃത നിർമാണം ആരോപിച്ചാണു വീട് പൊളിച്ചത്. വീടൊഴിയാൻ വെള്ളിയാഴ്ച കുടുംബത്തിനു നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. മേയിൽ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നതായും അധികൃതർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഒരു കുറ്റവാളിയെയും വെറുതേ വിടില്ലെന്നും ബുൾഡോസർ നടപടി തുടരുമെന്നും യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു.

സംഘർഷത്തിൽ 2 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ജാർ‌ഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചിയിൽ അതീവജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. 33 മണിക്കൂറിനു ശേഷം ഇന്റർനെറ്റ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. 2,500 പൊലീസുകാരാണു പ്രശ്നബാധിത സ്ഥലങ്ങളിൽ കാവലുള്ളത്. 25 കേസുകളിലായി 22 പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിനു സമീപം നടന്ന പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ബംഗാളിൽ സംഘർഷമുണ്ടായ ഹൗറ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തന്നെ തടഞ്ഞ നടപടിക്കെതിരെ ഇന്നു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ ബിജെപിയുടെ സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു. റാഞ്ചിയിൽ സംഘർഷത്തിനിടെ വെടിയേറ്റു കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ടു പേരും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നില്ലെന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് മുദസിർ അലം (16), മുഹമ്മദ് സഹിൽ (24) എന്നിവരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഇന്ന് ഹാജരാകാൻ നൂപുർ ശർമയ്ക്ക് സമൻസ്

മുംബൈ ∙മതവിദ്വേഷ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്നു സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബിജെപി വക്താവ് നൂപുർ ശർമയോട് ഇന്നു ഹാജരാകാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെയ്ക്കു സമീപമുള്ള ഭിവണ്ടി പൊലീസ് സമൻസ് അയച്ചു. നൂപുറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നു റാസ അക്കാദമി നൽകിയ പരാതിയിൽ 25നു ഹാജരാകണമെന്നു മുംബൈയിലെ പൈതുണി പൊലീസും സമൻസ് അയച്ചു. താനെയിലെ മുംബ്രയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മറ്റൊരു കേസിൽ 22നു ഹാജരാകാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Bulldozers demolish home of Prayagraj violence accused in UP