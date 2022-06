ബിഎസ്എഫിന്റെ അധികാരപരിധി കൂട്ടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പഞ്ചാബ്, ബംഗാൾ, അസം എന്നിവിടങ്ങളിലെ രാജ്യാന്തര അതിർത്തികൾക്കു കാവലൊരുക്കുന്ന അതിർത്തി രക്ഷാ സേനയുടെ (ബിഎസ്എഫ്) അധികാരപരിധി വർധിപ്പിച്ചുള്ള വിജ്ഞാപനം കേന്ദ്രം നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് 50 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്കു വരെ ബിഎസ്എഫിന്റെ അധികാരപരിധി വ്യാപിപ്പിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ കേന്ദ്രം വിജ്ഞാപനമിറക്കിയത്. നേരത്തേ ഇത് 15 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു. അതേസമയം, ഗുജറാത്തിൽ 80 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അധികാരം 50 കിലോമീറ്ററായി കുറച്ചു.

ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ബിഎസ്എഫ് തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് ഉടൻ കൈമാറും. ഏതൊക്കെ പ്രദേശങ്ങൾ പുതിയ വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച് ബിഎസ്എഫ് നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുമെന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. നീക്കത്തെ പഞ്ചാബും ബംഗാളും എതിർത്തിരുന്നു. അസമും ബംഗാളും ബംഗ്ലദേശുമായാണ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത്; പഞ്ചാബ്, ഗുജറാത്ത് എന്നിവ പാക്കിസ്ഥാനുമായും.

ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ക്രിമിനൽ നിയമം, പാസ്പോർട്ട് നിയമം എന്നിവ പ്രകാരം അറസ്റ്റും തിരച്ചിലും നടത്താൻ ബിഎസ്എഫിന് അധികാരം ലഭിക്കും. കള്ളക്കടത്തു തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണു നടപടി. അതേസമയം, കസ്റ്റംസ്, ലഹരിമരുന്ന്, ആയുധ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള കേസുകളിൽ അധികാരപരിധിയിൽ മാറ്റമില്ല.

ക്രിമിനൽ, പാസ്പോർട്ട് നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള കേസുകളിൽ ബിഎസ്എഫിന്റെ അധികാരപരിധി ഉയർത്തുന്നത് സംസ്ഥാന പൊലീസിന്റെ അധികാരത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് പഞ്ചാബ്, ബംഗാൾ സർക്കാരുകൾ ആരോപിച്ചു.

