യുപിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് 333 പേർ, ബംഗാളിൽ 200

കൊൽക്കത്ത, പട്ന, ലക്നൗ ∙ ബിജെപി മുൻവക്താക്കളുടെ പ്രവാചകവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ 8 ജില്ലകളിലായി 333 പേർ അറസ്റ്റിലായി. 13 കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ബംഗാളിൽ 200ലേറെപ്പേർ അറസ്റ്റിലായി.

ബംഗാളിലെ ഹൗറ, മുർഷിദാബാദ്, നദിയ എന്നീ ജില്ലകളിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം നിരോധനാജ്ഞ തുടരുന്നു. നദിയ ജില്ലയിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിനു നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി. ഹൗറയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. പ്രതിഷേധ റാലികൾ ഇനി അനുവദിക്കരുതെന്ന് മത പണ്ഡിതരുടെ ഉന്നതസമിതിയായ ബംഗാൾ ഇമാംസ് അസോസിയേഷൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

യുപിയിലെ പ്രയാഗ് രാജിലെ അക്രമസംഭവങ്ങളുടെ പേരിൽ അറസ്റ്റിലായ ജാവേദ് അഹമ്മദിന്റെ വീട് ഇടിച്ചുനിരത്തിയ അധികൃതരുടെ നടപടിക്കെതിരെ ഒരു സംഘം അഭിഭാഷകർ അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. വീട് ജാവേദിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിലാണെന്നും അഭിഭാഷകർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രതികളുടെ വീടുകൾ ഇടിച്ചുനിരത്തുന്ന നടപടിയെ ബിഎസ്പി മേധാവി മായാവതി വിമർശിച്ചു.

ബിഹാറിൽ ബിജെപി മുൻ വക്താവ് നൂപുർ ശർമയെ പിന്തുണച്ചു പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെ ഗോപാൽഗഞ്ചിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി. നൂപുർ ശർമയ്ക്ക് കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാൻ നോട്ടിസ് നൽകി. നർക്കേൽഡൻഗ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 20 നു ഹാജരാകണം.

ഹാജരാകാൻ കൂടുതൽ സമയം തേടി നൂപുർ

മുംബൈ ∙ മത വിദ്വേഷ വിവാദത്തിലുൾപ്പെട്ട ബിജെപി മുൻ വക്താവ് നൂപുർ ശർമ താനെയിലെ ഭിവണ്ടി പൊലീസിൽ ഹാജരാകാൻ കൂടുതൽ സമയം ചോദിച്ചു. മൊഴിയെടുക്കാൻ ഇന്നലെ ഹാജരാകാനാണ് സമൻസ് നൽകിയിരുന്നത്. ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച പൊലീസ്, എത്ര ദിവസം ഇളവ് അനുവദിച്ചെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

English Summary: Arrest during protest in the name of hate speech