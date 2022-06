ന്യൂഡൽഹി ∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡൽഹി മന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജെയിനെ കോടതി 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. മേയ് 30ന് അറസ്റ്റിലായ മന്ത്രി ഇന്നലെ വരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കസ്റ്റഡിയിൽ ആയിരുന്നു. ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്നു കോടതി പരിഗണിക്കും.

English Summary: Delhi minister Satyendar Jain sent to 14-day judicial custody in money laundering case