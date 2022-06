രാഹുലിനെ 2 വട്ടം തടഞ്ഞു; കയർ കെട്ടി കയ്യൂക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) ചോദ്യം ചെയ്യലിനു രാഹുൽ ഗാന്ധി ഹാജരായ പകൽ മധ്യ ഡൽഹി സംഘർഷത്തിൽ മുങ്ങി. കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത് രാവിലെ മുതൽ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള എല്ലാ വഴികളും പൊലീസ് അടച്ചിരുന്നു. ഇഡി ആസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള വഴിയിലുടനീളം നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തി.

11 മണിയോടെ കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തിയ രാഹുൽ, നേതാക്കളുമായി യോഗം ചേർന്ന ശേഷം ഇഡി ഓഫിസിലേക്കു കാൽനടയായി പുറപ്പെട്ടു. ആസ്ഥാനത്തിനു പുറത്ത് കയർകെട്ടി രാഹുലിനെ തടഞ്ഞ പൊലീസ്, തങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ കയറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് വകവയ്ക്കാതെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നേതാക്കളും നടന്നു.

അൽപം ദൂരെ ബാരിക്കേഡുകൾ നിരത്തി പൊലീസ് വീണ്ടും തടസ്സം തീർത്തു. മുന്നോട്ടു പോകാനാവാത്ത സ്ഥിതിയിൽ പൊലീസിന്റെ ആവശ്യത്തിനു വഴങ്ങിയ രാഹുൽ, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കൊപ്പം പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ കയറി ഇഡി ഓഫിസിലെത്തി.

ചോദ്യം ചെയ്യലിന് രാഹുലിനൊപ്പം അഭിഭാഷകനെ കയറ്റാനാവില്ലെന്ന് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. പ്രിയങ്ക ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. വാക്കുതർക്കത്തിനൊടുവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മതിച്ചു. ഇഡി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നിവർ എഴുതിത്തയാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങളാണു രാഹുലിനോടു ചോദിച്ചത്.

