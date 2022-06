ന്യൂഡൽഹി /തിരുവനന്തപുരം/ കൊച്ചി ∙ സേനകളിൽ 4 വർഷത്തെ സേവനത്തിനുള്ള അഗ്നിപഥ് റിക്രൂട്മെന്റ് 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കും. സൈനിക റിക്രൂട്മെന്റുകൾക്കായി ഇനി പ്രത്യേക റാലി നടത്തില്ലെന്നും അഗ്നിപഥിൽ മികവു തെളിയിക്കുന്ന 25% ‘അഗ്നിവീർ’ സൈനികരെയാകും സൈന്യത്തിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കുകയെന്നും വ്യോമസേന എയർ മാർഷൽ സാജു ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പേർ അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയിലൂടെ റിക്രൂട്മെന്റ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 3000 അഗ്നിവീർ കെഡറ്റുകളെയാണു നാവികസേന ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയെന്നു ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡ് മേധാവി വൈസ് അഡ്മിറൽ എം.എ.ഹംപിഹോളി പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ പരിശീലനം ഐഎൻഎസ് ചിൽകയിൽ 2023 ജനുവരി 23ന് ആരംഭിക്കും. 40,000 ൽ ഏറെപ്പേരെ കരസേനയിലേക്കും 3,500 പേരെ വ്യോമസേനയിലേക്കും ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഐടിഐ, നാഷനൽ സ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നു പ്രത്യേക റാലികളും ക്യാംപസ് ഇന്റർവ്യൂവും മുഖേനയാണു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കു യോഗ്യതയനുസരിച്ച് വെവ്വേറെ പരീക്ഷകള‍ാകും.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് 6 മാസത്തെ പരിശീലനത്തിനു ശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ 2 വ്യത്യസ്ത സൈനിക മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിക്കും. അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയിൽ 4 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്കു കേന്ദ്ര ആംഡ് പൊലീസ് ഫോഴ്സ് (സിഎപിഎഫ്), അസം റൈഫിൾസ് എന്നിവയിലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനു മുൻഗണന നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന 25% പേർക്കാണു സേനയിൽ തുടരാൻ അവസരം നൽകുക.

4 വർഷ കാലാവധിക്കു ശേഷം സേവനത്തിൽ നിന്നു വിരമിക്കുന്നവർക്കാണു സിഎപിഎഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഭ്യന്തര സേനകളിൽ അവസരം ലഭിക്കുക. നിലവിൽ 32 വയസ്സാണ് ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ ശരാശരി പ്രായം. അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി നടപ്പാകുന്നതോടെ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സേനയുടെ ശരാശരി പ്രായം 26 ആകുമെന്നാണു കണക്കാക്കുന്നത്.

അഗ്നിവീർ സേനാനികൾക്ക് പ്രത്യേക ബിരുദകോഴ്സ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ‘അഗ്നിപഥ്’ പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ‘അഗ്നിവീർ’ സൈനികർക്കായി 3 വർഷ ബിരുദ കോഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നു കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം. നൈപുണ്യ പരിശീലനം ഉൾപ്പെടുത്തി 3 വർഷത്തെ ബിരുദ കോഴ്സ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് ആരംഭിക്കുക.

ബിരുദത്തിന് ആവശ്യമായ 50% ക്രെഡിറ്റുകൾ സേനാ പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച സാങ്കേതിക, സാങ്കേതികേതര നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും. ബാക്കി 50% ആണു വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം കോഴ്സുകളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുക.

ഒന്നാം വർഷ കോഴ്സ് വിജയിക്കുന്നവർക്കു സർട്ടിഫിക്കറ്റും രണ്ടും മൂന്നും വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്കു ഡിപ്ലോമ, ബിരുദ യോഗ്യതകളും ലഭിക്കും. ഈ ബിരുദത്തിനു വിദേശത്തുൾപ്പെടെ അംഗീകാരമുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനിടെ, അഗ്നിപഥ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ടെലികോം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർജോലികൾ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ടെലികോം കമ്പനികളുമായി കേന്ദ്രം ചർച്ച നടത്തി.

നിയമനരീതി: ബിഹാറിൽ കനത്ത പ്രതിഷേധം

പട്ന ∙ അഗ്നിപഥ് ഹ്രസ്വകാല സൈനിക നിയമന പദ്ധതിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഉദ്യോഗാർഥികൾ ബിഹാറിൽ റെയിൽ, റോഡ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തി. മുസഫർപുരിൽ അക്രമാസക്തരായ സമരക്കാർ കടകൾ അടിച്ചുതകർക്കുകയും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ബക്സറിൽ ട്രെയിനിനു നേരേ കല്ലേറുണ്ടായി. ബേഗുസരായി, ഭോജ്പുർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടന്നു.

അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയിൽ സൈനിക സേവന കാലയളവ് കുറവാണെന്നതും പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്നതുമാണ് ഉദ്യോഗാർഥികളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. കോവിഡ് കാരണം 2 വർഷമായി നിർത്തിവച്ചിരുന്ന സൈനിക റിക്രൂട്മെന്റ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതു കാത്തിരുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് പുതിയ പദ്ധതി ഇരുട്ടടിയായെന്നു സമരക്കാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. നിയമനത്തിനുള്ള ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 21 ആയി നിശ്ചയിച്ചതും എതിർപ്പിനു കാരണമായി.

English Summary: Agneepath trainers to get preference in CAPF and Assam Rifles recruitment