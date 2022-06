മുൻനിരയിൽ 2 മുഖ്യൻമാർ; ഡൽഹിയിൽ ക്യാംപ് ചെയ്ത് ഗെലോട്ടും ബാഗേലും

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ ചങ്കുറപ്പോടെ 2 മുഖ്യമന്ത്രിമാർ – അശോക് ഗെലോട്ടും (രാജസ്ഥാൻ) ഭൂപേഷ് ബാഗേലും (ഛത്തീസ്ഗഡ്). നേതാവും പാർട്ടിയും പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന വേളയിൽ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്കു കരുത്തേകാൻ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി ഇരുവരും ഡൽഹിയിൽ ക്യാംപ് ചെയ്യുകയാണ്. തെരുവിൽ പൊലീസുമായി നേർക്കുനേർ ഏറ്റുമുട്ടാനും ഇവർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് പ്രവർത്തകരെ ആവേശത്തിലാക്കി.

നിരന്തരം വാർത്താസമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുക, തെരുവിലിറങ്ങി പൊലീസിനെ നേരിടുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ദേശീയ നേതൃത്വം ഇവരെ ഏൽപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് മൂലം ആശുപത്രിയിലായ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ അഭാവത്തിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും കെ.സി.വേണുഗോപാലുമാണു പ്രക്ഷോഭ നീക്കങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് പിന്തുണയുമായാണ് ഗെലോട്ടും ബാഗേലും ഡൽഹിയിൽ തങ്ങുന്നത്.

അതേസമയം, മുതിർന്ന നേതാക്കളും വിമത ജി 23 സംഘാംഗങ്ങളുമായ ഗുലാംനബി ആസാദ്, ആനന്ദ് ശർമ, ഭൂപീന്ദർ സിങ് ഹൂഡ എന്നിവരുടെ അസാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധേയമായി. രാഹുലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതൃപ്തിയുള്ള മൂവരും മനഃപൂർവം വിട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്ന് ഒൗദ്യോഗികപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു.

English Summary: Ashok Gehlot and Bhupesh Baghel in the forefront of congress fightback