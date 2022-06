തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രചാരണം തണുപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വിഷയം പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി ഉയർത്തുന്നതിനെ നേരിടാൻ കൂടിയാണ് ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ 10 ലക്ഷം സർക്കാർ ജോലികളെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. രാജ്യത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 2020 ൽ 23.5% വരെ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇത് പിന്നീട് ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ 7.6% ആയി കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഏപ്രിലിൽ വീണ്ടും കൂടി 7.8% ആയി.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം, ജവഹർ നവോദയ സ്കൂളുകളിലെയും അധ്യാപക അനധ്യാപിക തസ്തികകൾ എത്രയും വേഗം നികത്തുമെന്നു കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ പറഞ്ഞു. ഐഐടി, ഐഐഎം, വിവിധ കേന്ദ്രസർവകലാശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലായി പതിനായിരത്തിലേറെ അധ്യാപക തസ്തികകളാണ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്.

8 വർഷം മുൻപ് സർക്കാർ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കൾക്ക് പ്രതിവർഷം 2 കോടി ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതു പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ 10 ലക്ഷം സർക്കാർ ജോലി കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കോ‍ൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലല്ല, തൊഴിലിനെക്കുറിച്ച് വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാലാണ് വിദഗ്ധനെന്നും രാഹുൽ പരിഹസിച്ചു.

തൊഴിലില്ലായ്മ 0.6% കുറഞ്ഞു

ന്യൂഡൽഹി ∙ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 0.6% കുറഞ്ഞതായി കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പീരിയോഡിക് ലേബർ ഫോഴ്സ് സർവേ (പിഎൽഎഫ്എസ്). 2019–20 ൽ 4.8 % ആയിരുന്നത് 2020–21 ൽ 4.2 % ആയി കുറഞ്ഞു.

English Summary: Government of india to reduce campaign against joblessness